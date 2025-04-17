Тушение лесных пожаров в Бурятии осложняет ветер и мерзлая земля

По состоянию на утро 17 апреля в республике зафиксировано 6 пожаров и все они действуют в Еравнинском районе. Несмотря на сокращение количества лесных пожаров по сравнению со вчерашним днем, площадь возгораний не уменьшилась, а увеличилась до 5 тысяч гектаров. Тушение осложняется климатическими условиями, но как заверяют в РАЛХ – все очаги под контролем профессионалов.

- Сейчас в Еравнинском районе сосредоточены силы и средства с других районов республики. Тушение осложняется большим объёмом горючего материала и ветровой нагрузкой, которая является серьёзным препятствием в работе огнеборцев. Тяжело проходят работы по прокладыванию минерализованных полос, земля не поддаётся даже тяжёлой технике из-за мерзлоты. Все действующие очаги имеют низкую интенсивность, горит в основном сухая трава и лесная подстилка. Точные данные по ущербу будут известны после составления актов о лесных пожарах, уже после ликвидации возгораний, - пояснил главный лесничий Еравнинского лесничества Эрдэм Кетров.

Специалистами проводится оценка потерь лесного хозяйства. На сегодняшний день ущерб лесному фонду минимальный, то есть количество поврежденных огнём деревьев - небольшое.

- С лесными пожарами продолжают бороться 284 человека. Расстановкой людей и техники для успешной локализации и ликвидации возгораний занимаются опытные руководители.

Очаги возникли из-за человека – это неконтролируемые сельхозпалы или неосторожное обращение с огнём, - подчеркнули в РАЛХ.

Фото: РАЛХ