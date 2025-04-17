Происшествия 17.04.2025 в 14:34

В Улан-Удэ один строитель обокрал другого

Оба мужчины занимались ремонтом в одной новостройке
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ один строитель обокрал другого
Фото: архив «Номер один»
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 39-летний горожанин. У мужчины, работавшего в бригаде отделочников, украли инструменты стоимостью 33 тысячи рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, строитель вместе с бригадой работал в новостройке на ул. Корабельной, где он отделывал балконную группу. Пропажу мужчина обнаружил после окончания работ: ведро, в которые он сложил шуруповерт, углошлифовальную машину и другие инструменты, исчезло. Он связался с коллегами, и те рассказали, что видели его имущество у подъезда, но не стали забирать его, так как думали, что он прихватит его сам.

Оперативники уголовного розыска приступили к расследованию и выяснили, что ведро с инструментами от подъезда забрал неизвестный мужчина, который вместе с напарниками заносил стройматериалы в подъезд новостройки. Личность злоумышленника установили, а его самого задержали. Похитителем оказался 42-летний разнорабочий строительной бригады, которая работала в другой квартире этой же новостройки. Похищенное имущество у мужчины изъяли, а в отношении него возбудили уголовное дело. Как отметили в МВД, ранее он судим еще не был.
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