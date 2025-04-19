Происшествия 19.04.2025 в 09:25

Жителей Забайкалья изолируют в населенных пунктах

Из-за пожаров поездки между городами и поселками теперь потребуется спецразрешение
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Текст: Иван Иванов
Жителей Забайкалья изолируют в населенных пунктах
Фото: freepik.com

Жителям Забайкальского края запретили ездить между городами и другими населенными пунктами без согласования. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Александр Осипов, сообщает Chita.ru.


«Допускается выезд из населенного пункта Забайкальского края в целях посещения иного населенного пункта по согласованию с главой муниципального образования Забайкальского края в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края», — говорится в постановлении.


Помимо того, гражданам запрещен выезд из населенных пунктов на природные и антропогенные объекты.
Данные меры, отмечается в документе, предприняты для защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, а также для соблюдения режима повышенной готовности, который в Забайкалье ввели из-за лесных пожаров. Помимо того, сотрудники полиции займутся патрулированием дорог в регионе.

Пожары в регионе были всегда, но еще никогда чиновники так жестко не закручивали гайки. 
Опыт г-на Осипова - пилотный и если его признают успешным, то могут впоследствии распространить на другие другие территории, в том числе при поездках на Байкал. Не очень радостная перспектива для туристов - бегать по коридорам с целью согласования у чиновников своей поездки на природу.

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