Жителей Забайкалья изолируют в населенных пунктах

Жителям Забайкальского края запретили ездить между городами и другими населенными пунктами без согласования. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Александр Осипов, сообщает Chita.ru.



«Допускается выезд из населенного пункта Забайкальского края в целях посещения иного населенного пункта по согласованию с главой муниципального образования Забайкальского края в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края», — говорится в постановлении.



Помимо того, гражданам запрещен выезд из населенных пунктов на природные и антропогенные объекты.

Данные меры, отмечается в документе, предприняты для защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, а также для соблюдения режима повышенной готовности, который в Забайкалье ввели из-за лесных пожаров. Помимо того, сотрудники полиции займутся патрулированием дорог в регионе.



Пожары в регионе были всегда, но еще никогда чиновники так жестко не закручивали гайки.

Опыт г-на Осипова - пилотный и если его признают успешным, то могут впоследствии распространить на другие другие территории, в том числе при поездках на Байкал. Не очень радостная перспектива для туристов - бегать по коридорам с целью согласования у чиновников своей поездки на природу.