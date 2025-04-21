Водитель в Улан-Удэ сбил насмерть человека и сбежал с места ДТП

В Улан-Удэ полиция пытается найти водителя, который сбил человека в субботу вечером и скрылся с места происшествия. 52-летний пострадавший скончался от полученных травм.

ДТП произошло около 23 часов.

- Водитель неустановленного автомобиля, следуя в СНТ «Профсоюзник» совершил наезд на 52-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его установлению, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ