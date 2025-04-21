Происшествия 21.04.2025 в 09:30
Водитель в Улан-Удэ сбил насмерть человека и сбежал с места ДТП
Полиция пытается установить машину и личность преступника
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полиция пытается найти водителя, который сбил человека в субботу вечером и скрылся с места происшествия. 52-летний пострадавший скончался от полученных травм.
ДТП произошло около 23 часов.
- Водитель неустановленного автомобиля, следуя в СНТ «Профсоюзник» совершил наезд на 52-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его установлению, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
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