Происшествия 21.04.2025 в 17:09

Сибирячку убило на кладбище, куда она пришла помянуть родных

На женщину рухнуло дерево
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Текст: КП-Новосибирск
Сибирячку убило на кладбище, куда она пришла помянуть родных
Фото: СУ СК РФ по НСО
ЧП в Новосибирске произошло на Пасху, 20 апреля: во время сильнейшего урагана 46-летнюю женщину придавило насмерть рухнувшей березой. Об этом на оперативном совещании у губернатора сообщил Виктор Орлов, начальник главного управления МЧС по региону.

20 апреля на территории Новосибирской области действовало штормовое предупреждение. Весь день дул ветер с порывами до 25 метров в секунду и шел снег с дождем. Как стало известно КП-Новосибирск, женщина в непогоду пришла на кладбище вместе с родственниками помянуть похороненных родных.

- Именно в этот момент на нее рухнула береза: она находилась прямо под ней, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ход расследования на контроль поставила прокуратура.

- Установлено, что дерево могло рухнуть в результате ненадлежащего исполнения неустановленным должностным лицом своих обязанностей на территории Заельцовского кладбища, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
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с 16 по 22 апреля

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