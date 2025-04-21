Жительница Улан-Удэ лишилась сразу двух мужчин

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя республики, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, 18 апреля обвиняемый приехал в Улан-Удэ в гости к бывшей супруге, проживающей в квартире в 111-м микрорайоне. Там он стал употреблять спиртное с ее сожителем. Вечером между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе гость схватил нож и нанес им несколько ударов по противнику. От полученных ран тот скончался на месте происшествия.Злоумышленник покинул квартиру и скрылся, но спустя некоторое время был задержан сотрудниками уголовного розыска. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах случившегося.В настоящее время обвиняемый взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается.