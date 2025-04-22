Происшествия 22.04.2025 в 09:07
8 новых лесных пожаров возникли за сутки в Бурятии
Часть из них удалось оперативно потушить
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии возникло 8 новых лесных пожаров: в Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском и Мухоршибирском районах. Три из них удалось потушить.
- Благодарю группировки Заиграевского и Мухоршибирского районов за оперативное реагирование, пожары были ликвидированы в считанные часы на малой площади, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
По данным агентства, сейчас в республике действуют 11 лесных пожаров: в Баунтовском, Еравнинском и Закаменском районах. Их общая площадь составила 2889 га. Три пожара в Еравнинском районе на общей площади 1998 га локализованы.
- Тушение осложняется большим количества горючего материала и мёрзлой землей, но все действующие возгорания низкой интенсивности, что характеризуется относительно медленным распространением огня и небольшой высотой пламени. Горит в основном лесная подстилка, сухая трава и мелкий кустарник. По предварительной оценке, ущерб лесному фонду минимальный, - пояснил Сергей Борошноев.
В борьбе с огнем задействованы 263 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан, а также 44 единицы лесопожарной техники.
- Благодарю группировки Заиграевского и Мухоршибирского районов за оперативное реагирование, пожары были ликвидированы в считанные часы на малой площади, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
По данным агентства, сейчас в республике действуют 11 лесных пожаров: в Баунтовском, Еравнинском и Закаменском районах. Их общая площадь составила 2889 га. Три пожара в Еравнинском районе на общей площади 1998 га локализованы.
- Тушение осложняется большим количества горючего материала и мёрзлой землей, но все действующие возгорания низкой интенсивности, что характеризуется относительно медленным распространением огня и небольшой высотой пламени. Горит в основном лесная подстилка, сухая трава и мелкий кустарник. По предварительной оценке, ущерб лесному фонду минимальный, - пояснил Сергей Борошноев.
В борьбе с огнем задействованы 263 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан, а также 44 единицы лесопожарной техники.
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