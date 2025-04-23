В Бурятии осталось потушить три лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии удалось потушить 8 лесных пожаров: в Баунтовском, Еравнинском и Закаменском районах. При этом новых возгораний в лесах зафиксировано не было, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.«На утро 23 апреля в республике действует 3 лесных пожара в Еравнинском районе на общей площади 1012 га. Один из них локализован на площади 500 га. Угрозы населённым пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.Сейчас в борьбе с огнем участвуют 89 человек из числа лесной охраны и авиалесоохраны. Задействовано 10 единиц лесопожарной техники.