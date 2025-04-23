В Бурятии клещи покусали уже около сотни человек

В Бурятии из-за раннего наступления тепла уже вовсю орудуют клещи. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 22 апреля они покусали уже 98 человек. Укусы зафиксированы в 16-ти районах республики и окрестностях Улан-Удэ.Напомним, первые случаи нападений насекомых в республике произошли еще в конце марта.В ведомстве советуют в случае присасывания клеща незамедлительно обращаться в районные ФАПы, пункты скорой помощи и поликлиники ЦРБ. Если укус произошел в Улан-Удэ, нужно идти в приемное отделение Республиканской инфекционной больницы на ул. Пирогова, 9а.