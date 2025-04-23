В Бурятии из-за пьяной автоледи пострадали несколько детей

Крупная авария случилась вчера вечером в Прибайкальском районе Бурятии в километре от села Старое Татаурово. Там 28-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Вингроад», стоявшего у обочины, внезапно начала разворот. Не убедившись в безопасности маневра, она врезалась в едущую «Хонду Стрим», которую от удара отбросило на микроавтобус «Санг Йонг Истана».Как сообщили в ГИБДД, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 17-летняя пассажирка «Ниссана» и три пассажира «Хонды» - 12-летний и 13-летний мальчики и 17-летняя девушка. Мальчиков госпитализировали, остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.«Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что виновница ДТП была пьяна, результат её освидетельствования составил 0,61 мг/л. Кроме того, полицейским она предъявила поддельное водительское удостоверение. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ГИБДД.