Происшествия 23.04.2025 в 10:43

В Бурятии пьяный водитель «шестерки» отправил в больницу своего пассажира

Мужчина не справился с управлением и перевернулся
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель «шестерки» отправил в больницу своего пассажира
ДТП случилось днем 22 апреля в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 34-летний водитель «ВАЗ-2106», ехавший со стороны Новоильинска в направлении Ильки, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 39-летний пассажир авто получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Как уточнили в Госавтоинспекции, и водитель, и пострадавший пассажир были пьяны. У водителя к тому же не было прав.
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с 23 по 29 апреля

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