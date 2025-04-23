В Бурятии пьяный водитель «шестерки» отправил в больницу своего пассажира

ДТП случилось днем 22 апреля в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 34-летний водитель «ВАЗ-2106», ехавший со стороны Новоильинска в направлении Ильки, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 39-летний пассажир авто получил тяжелые травмы и был госпитализирован.Как уточнили в Госавтоинспекции, и водитель, и пострадавший пассажир были пьяны. У водителя к тому же не было прав.