Мошенники обобрали бабушку из Улан-Удэ, соблазнив ее заработком на инвестициях

Крупное мошенничество зарегистрировала полиция Улан-Удэ. Жертвой преступников стала 75-летняя пенсионерка.Как рассказали в МВД Бурятии, месяц назад с пожилой горожанкой связался менеджер «инвестиционной биржевой компании». Девушка, проинформировав о деятельности фирмы, предложила дополнительный заработок и перенаправила «клиентку» на консультанта.Последний позвонил на следующий день. Он объяснил, что работа будет идти через бот-канал в мессенджере и сообщил о необходимых взносах на «инвестиционный счет». Первой перечисленной суммой стали 9,5 тысяч рублей из накоплений бабушки.Через неделю для увеличения заработка он рекомендовал увеличить баланс, и пенсионерка перевела еще 125 тысяч рублей. Затем последовали очередные, более ощутимые вложения.За месяц общения с интернет-преступниками пожилая женщина лишилась свыше 2,7 млн рублей, из которых 540 тысяч рублей она оформила в кредит, а еще около 313 тысяч рублей заняла у родственников. Остальные деньги были её собственными сбережениями.Сумма похищенных средств могла быть еще больше, если бы пенсионерку не остановили. 22 апреля проинструктированная мошенниками женщина пришла снять еще 800 тысяч рублей со вклада якобы для приобретения недвижимости. Работник банка заподозрил неладное и обратился за помощью к полицейским. Прибывшие правоохранители раскрыли бабушке глаза на происходящее.Как отметили в МВД, пожилая женщина была наслышана о мошенничествах, всё равно доверилась убедительным словам злоумышленников.