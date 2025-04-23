Происшествия 23.04.2025 в 11:16

Мошенники обобрали бабушку из Улан-Удэ, соблазнив ее заработком на инвестициях

Пенсионерка лишилась 2,7 млн рублей, но могла потерять еще больше
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мошенники обобрали бабушку из Улан-Удэ, соблазнив ее заработком на инвестициях
Фото: архив «Номер один»
Крупное мошенничество зарегистрировала полиция Улан-Удэ. Жертвой преступников стала 75-летняя пенсионерка.

Как рассказали в МВД Бурятии, месяц назад с пожилой горожанкой связался менеджер «инвестиционной биржевой компании». Девушка, проинформировав о деятельности фирмы, предложила дополнительный заработок и перенаправила «клиентку» на консультанта.

Последний позвонил на следующий день. Он объяснил, что работа будет идти через бот-канал в мессенджере и сообщил о необходимых взносах на «инвестиционный счет». Первой перечисленной суммой стали 9,5 тысяч рублей из накоплений бабушки.

Через неделю для увеличения заработка он рекомендовал увеличить баланс, и пенсионерка перевела еще 125 тысяч рублей. Затем последовали очередные, более ощутимые вложения.

За месяц общения с интернет-преступниками пожилая женщина лишилась свыше 2,7 млн рублей, из которых 540 тысяч рублей она оформила в кредит, а еще около 313 тысяч рублей заняла у родственников. Остальные деньги были её собственными сбережениями.

Сумма похищенных средств могла быть еще больше, если бы пенсионерку не остановили. 22 апреля проинструктированная мошенниками женщина пришла снять еще 800 тысяч рублей со вклада якобы для приобретения недвижимости. Работник банка заподозрил неладное и обратился за помощью к полицейским. Прибывшие правоохранители раскрыли бабушке глаза на происходящее.

Как отметили в МВД, пожилая женщина была наслышана о мошенничествах, всё равно доверилась убедительным словам злоумышленников.
Теги
мошенничество

Все новости

Спецгруппа в Бурятии отправится на подсчет снежных барсов
23.04.2025 в 11:35
Студенты колледжа искусств Улан-Удэ спели на бурятском языке песню «День Победы»
23.04.2025 в 11:28
Мошенники обобрали бабушку из Улан-Удэ, соблазнив ее заработком на инвестициях
23.04.2025 в 11:16
В Бурятии пьяный водитель «шестерки» отправил в больницу своего пассажира
23.04.2025 в 10:43
В Бурятии из-за пьяной автоледи пострадали несколько детей
23.04.2025 в 10:33
В Бурятии адаптировали жилье ветерану СВО
23.04.2025 в 10:33
В центре Улан-Удэ изменится движение автобусов
23.04.2025 в 10:12
В Бурятии клещи покусали уже около сотни человек
23.04.2025 в 10:06
В Бурятии снизились цены на смартфоны и ноутбуки
23.04.2025 в 09:46
Ночью на таможне Бурятии поймали нарушителя с рогами
23.04.2025 в 09:36
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
В Бурятии пьяный водитель «шестерки» отправил в больницу своего пассажира
Мужчина не справился с управлением и перевернулся
23.04.2025 в 10:43
В Бурятии из-за пьяной автоледи пострадали несколько детей
Женщина на «Ниссане» устроила тройное ДТП
23.04.2025 в 10:33
В Бурятии клещи покусали уже около сотни человек
Нападения насекомых зафиксированы в 16 районах республики и окрестностях Улан-Удэ
23.04.2025 в 10:06
В Бурятии осталось потушить три лесных пожара
Новых возгораний за минувшие сутки не возникло
23.04.2025 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru