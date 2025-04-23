Происшествия 23.04.2025 в 11:57

В Бурятии большегруз разрушил мост

Вместо него пришлось делать объездную дорогу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии большегруз разрушил мост
Фото: Бурятрегионавтодор
В Баунтовском районе большегруз разрушил мост через ручей на 402-м км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, происшествие случилось еще в ночь с 15 на 16 апреля. На место незамедлительно направили технику подрядной организации. К настоящему времени вместо разрушенного моста рабочие организовали временную объездную дорогу протяженностью 160 метров.

В ведомстве отметили, что данный мост протяженностью 12 метров был возведён в 1989 году. На нем введены ограничения по весу транспорта - не более 20 тонн, но они постоянно игнорируются перевозчиками тяжёлых грузов.

Сейчас для капитального ремонта моста разрабатывают проектную документацию. Когда она будет готова, и строители приступят к ремонту, в Бурятрегионавтодоре не уточнили.
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