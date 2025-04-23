В Бурятии большегруз разрушил мост

В Баунтовском районе большегруз разрушил мост через ручей на 402-м км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, происшествие случилось еще в ночь с 15 на 16 апреля. На место незамедлительно направили технику подрядной организации. К настоящему времени вместо разрушенного моста рабочие организовали временную объездную дорогу протяженностью 160 метров.В ведомстве отметили, что данный мост протяженностью 12 метров был возведён в 1989 году. На нем введены ограничения по весу транспорта - не более 20 тонн, но они постоянно игнорируются перевозчиками тяжёлых грузов.Сейчас для капитального ремонта моста разрабатывают проектную документацию. Когда она будет готова, и строители приступят к ремонту, в Бурятрегионавтодоре не уточнили.