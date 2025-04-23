Происшествия 23.04.2025 в 15:40

«Да я по приколу поджег»

Новосибирец добивается наказания для подростка, спалившего его дом
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Текст: КП-Новосибирск
«Да я по приколу поджег»
Дом до и после пожара. Фото: Алексей Роликов
Беда в семье Алексея Роликова случилась после Нового года. Как сообщает «КП-Новосибирск», 4 января сгорел его дом и животные, которые находились внутри.

- Я с женой и дочкой ужинал на кухне, а сын с друзьями был в гараже. У них там стоят мопеды, они их периодически чинят. В этот день они переливали бензин, и образовалась лужа на полу. Как мне потом дети рассказали, к ней подошел парень соседский, поджег ее и убежал, - рассказал Алексей Роликов, владелец дома. – Я услышал хлопки и крики, выбежал на улицу, а там уже весь гараж был в огне.

Алексей успел только перекрыть газ и вывести семью из дома. Они не успели взять ни документы, ни вещи, которые могли пригодиться.

- У меня старший сын загорелся, его друзья потушили: чудо, что он остался жив, — вспоминает Алексей. — В доме сгорело всё: деньги, документы, вещи, бытовая техника. Я пытался вытащить животных из дома, залез, а меня пламенем обдало. Погибла наша собака чихуа-хуа и два кота — сиамский и бобтейл.

На помощь погорельцам пришли сначала соседи. Родители мальчика, который поджег дом, пришли к Алексею на следующий день.

- Мама мальчика плакала, говорила, что всё возместит мне, поможет. Я понимаю, что денег у них нет, поэтому предложил, чтобы они помогли хотя бы стены поставить заново, крышу постелить. Но итоге они вообще пропали. Так ничем не помогли.

Пожарные провели экспертизу, дознаватель на месте провел опрос очевидцев, которые рассказали о причинах пожара. Пока правоохранители проводят проверку, Алексей подал на семью мальчика иск в суд, чтобы взыскать убытки.

- Мне рассказывали, что этот парень ходит по школе и говорит: «Да я по приколу поджег». Я переживаю, что уголовное дело вообще могут не возбудить и всё спихнуть на неосторожное обращение с огнем, - рассказал Алексей. – На суде, когда семья парня услышала сумму, то сказали, что у них нет денег.

Адвокат новосибирца Владимир Бузюргин прокомментировал ситуацию так:

- В данном случае парень, поджигая лужу бензина в помещении, не мог не предвидеть последствий — возгорания и уничтожения имущества. Следовательно, это умышленное деяние, которое должно квалифицироваться по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - рассказал Владимир Бузюргин.

Алексей вместе с семьей до сих пор живет у соседей. Пока он сносит остатки старого дома, и скоро будет строить на этом месте новый.

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