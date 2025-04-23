Происшествия 23.04.2025 в 15:56

Молодой житель Улан-Удэ получил срок за попытку заживо сжечь родственников

К счастью, пенсионеры успели спастись
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Текст: Андрей Константинов
Молодой житель Улан-Удэ получил срок за попытку заживо сжечь родственников
Фото: скриншот видео
Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в покушении на убийство собственных бабушки и дедушки.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый длительное время испытывал неприязнь к пожилым родственникам, которые, как он считал еще с детства, плохо относились к его матери. Чтобы отомстить им за это, молодой человек дважды ездил из столицы Бурятии в село Верхние Тальцы и поджигал деревянный дом, где жили дедушка и бабушка. Однако в обоих случаях пенсионеры быстро тушили возгорание.

28 июня 2024 года парень решил окончательно расправиться с родственниками. Около полуночи он проник к ним во двор, подпер входную дверь дома вилами, обложил ее поленьями и поджег газовой горелкой. Пенсионеры, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно. Благодаря им, к слову, удалось и изобличить злоумышленника. Поскольку первые два поджога полиция раскрыть не смогла, дед установил во дворе видеокамеру, которая и запечатлела поджигателя.

На суде парень вину не признал, но, тем не менее, попросил извинения у пострадавших родственников.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, учитывая смягчающие обстоятельства, подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», - сообщили сегодня в Хоринском райсуде.
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