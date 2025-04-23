Жительница Бурятии расправилась с пастухом

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Иволгинского района, обвиняемой в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая вместе с сожителем проживали и работали на частном подворье в селе Гильбира, где ухаживали за скотом. 2 февраля в течение дня в зимовье они распивали спиртное, а вечером поссорились. Во время конфликта женщина схватила нож и несколько раз ударила им сожителя. От полученных ран тот на следующий день скончался в больнице.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.