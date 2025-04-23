Интенсивное тушение пожаров в Забайкалье улучшит состояние воздуха в Бурятии

Вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством и огнеборцами на борту начал тушить масштабный пожар, окружающий село Тунгокочен в Забайкалье. Как сообщает телеграм-канал регионального МЧС, есть угроза распространения огня на жилые дома. Ситуацию осложняет сильный ветер и жаркая погода.Помимо уже вылетевшего вертолета еще один приведен в готовность. Кроме того, в село следуют порядка 50 огнеборцев и 10 единиц техники.В Забайкалье на вчерашний день действовало 50 лесных пожаров на площади порядка 168 тысяч гектаров. Наиболее горимыми являются Тунгокоченский, Чернышевский, Читинский и Карымский районы. В край прилетели глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.В республике уже начали ощущать задымление в связи с массовыми пожарами у соседей. Будем надеяться, что федеральная поддержка поможет забайкальцам быстрее справится с огнем.