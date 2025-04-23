Происшествия 23.04.2025 в 17:18

Интенсивное тушение пожаров в Забайкалье улучшит состояние воздуха в Бурятии

В соседнем регионе действуют 50 лесных пожаров
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Текст: Иван Иванов
Интенсивное тушение пожаров в Забайкалье улучшит состояние воздуха в Бурятии
Фото: МЧС Бурятии
Вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством и огнеборцами на борту начал тушить масштабный пожар, окружающий село Тунгокочен в Забайкалье. Как сообщает телеграм-канал регионального МЧС, есть угроза распространения огня на жилые дома. Ситуацию осложняет сильный ветер и жаркая погода.

Помимо уже вылетевшего вертолета еще один приведен в готовность. Кроме того, в село следуют порядка 50 огнеборцев и 10 единиц техники.

В Забайкалье на вчерашний день действовало 50 лесных пожаров на площади порядка 168 тысяч гектаров. Наиболее горимыми являются Тунгокоченский, Чернышевский, Читинский и Карымский районы. В край прилетели глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.

В республике уже начали ощущать задымление в связи с массовыми пожарами у соседей. Будем надеяться, что федеральная поддержка поможет забайкальцам быстрее справится с огнем.
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