В Бурятии тушат один лесной пожар

За прошедшие сутки в лесах Бурятии возникли три возгорания: в Еравнинском, Кабанском и Кижингинском районах. Два из них - в Кабанском и Кижингинском районах на общей площади 6,7 га – удалось оперативно потушить, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Как уточнили в РАЛХе, на утро 25 апреля в республике остается непотушенным один лесной пожар в Еравнинском районе на площади 3 га. В борьбе с огнем задействованы 19 человек из числа лесной охраны и авиалесоохраны, а также 4 единицы лесопожарной техники.