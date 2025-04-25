Происшествия 25.04.2025 в 09:12

В Бурятии тушат один лесной пожар

Еще два очага удалось оперативно потушить
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат один лесной пожар
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в лесах Бурятии возникли три возгорания: в Еравнинском, Кабанском и Кижингинском районах. Два из них - в Кабанском и Кижингинском районах на общей площади 6,7 га – удалось оперативно потушить, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как уточнили в РАЛХе, на утро 25 апреля в республике остается непотушенным один лесной пожар в Еравнинском районе на площади 3 га. В борьбе с огнем задействованы 19 человек из числа лесной охраны и авиалесоохраны, а также 4 единицы лесопожарной техники.
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