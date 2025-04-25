В Улан-Удэ на сотрудника транспортной полиции возбудили уголовку

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, он подозревается в превышении должностных полномочий.«По поступившей информации установлено, что подозреваемый дал незаконное устное распоряжение подчиненному о неправомерном прекращении производства по факту выявленного административного правонарушения. Сотрудник уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением порочащего проступка. По данному факту назначено проведение служебной проверки», - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.Сейчас оперативники продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и его возможных соучастников.