Происшествия 25.04.2025 в 10:06

Бастрыкин заинтересовался разрушенным мостом в Бурятии

Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
Бастрыкин заинтересовался разрушенным мостом в Бурятии
Фото: медиацентр СК России
В Бурятии сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту обрушения моста в Баунтовском районе. Напомним, происшествие случилось в ночь с 15 на 16 апреля. Мост через ручей на 402-м км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита разрушил проезжавший большегруз. 23 апреля власти республики сообщили, что вместо разрушенного моста сделали объездную дорогу.

Между тем в следственном ведомстве сообщают, что данный мост уже долгое время находился в аварийном состоянии. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, его не ремонтировали. А альтернативная объездная дорога требует пересечения реки вброд, что небезопасно.

К слову, это единственный мост, соединяющий село Романовка с другими населенными пунктами.

Как уточнили в следственном ведомстве, проверку, которую сейчас проводят по ситуации с мостом, взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ее результатах.
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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

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