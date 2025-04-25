Происшествия 25.04.2025 в 10:34

Уснувший за рулем после ночной смены таксист устроил ДТП на мосту

Из-за него образовался паровозик из поврежденных автомобилей
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Текст: Елена Кокорина
Уснувший за рулем после ночной смены таксист устроил ДТП на мосту

Сегодня утром, 25 апреля, на Селенгинском мосту произошло столкновение сразу нескольких машин. Виновником этого «паровозика» оказался уставший таксист, уснувший за рулем.

Видео аварии выложил Комитет по транспорту города. О подробностях рассказали местные аварийные инспекторы.

- Дтп на Селенгинском мосту. «Ипсум» двигалась со скоростью примерно 50км/ч. Её догнала «Тойота Королла Аксио» за рулем которой находился таксист. После ночной работы он просто уснул за рулём. Дтп обошлось без пострадавших. Хорошо, что он не уснул перед пешеходным переходом или остановкой, - сообщают в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов салон».

Фото: скриншот видео Комитет по транспорту

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