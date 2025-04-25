В Бурятии сотрудники Кабанского райотдела полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в крупной краже.Как рассказали в МВД Бурятии, в январе 44-летняя жительница Селенгинска с мужем уехала отдыхать за границу. Присматривать за домом хозяин жилища попросил своего хорошего знакомого — 40-летнего жителя Тарбагатайского района.Однако за день до окончания отпуска мужчина перестал выходить на связь с супругами. По приезду хозяева не обнаружили 188 тысяч рублей, которые хранили в шкафу и сейфе. Вместо денег они нашли записку со словами: «Простите меня за такой проступок». На связь с супругами мужчина не выходил, и те обратились в полицию.«Подозреваемый был задержан в Улан-Удэ. В ходе следствия он признал вину и полностью возместил причиненный ущерб», - сообщили в МВД Бурятии.