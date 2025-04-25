Происшествия 25.04.2025 в 12:13

«Простите меня за такой проступок»

В Бурятии вор оставил на месте преступления записку с извинениями
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Текст: Андрей Константинов
«Простите меня за такой проступок»
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии сотрудники Кабанского райотдела полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в крупной краже.

Как рассказали в МВД Бурятии, в январе 44-летняя жительница Селенгинска с мужем уехала отдыхать за границу. Присматривать за домом хозяин жилища попросил своего хорошего знакомого — 40-летнего жителя Тарбагатайского района.

Однако за день до окончания отпуска мужчина перестал выходить на связь с супругами. По приезду хозяева не обнаружили 188 тысяч рублей, которые хранили в шкафу и сейфе. Вместо денег они нашли записку со словами: «Простите меня за такой проступок». На связь с супругами мужчина не выходил, и те обратились в полицию.

«Подозреваемый был задержан в Улан-Удэ. В ходе следствия он признал вину и полностью возместил причиненный ущерб», - сообщили в МВД Бурятии.
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