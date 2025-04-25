Происшествия 25.04.2025 в 12:27

В Улан-Удэ нашли заброшку со складом опасных химических веществ

Их утилизацией займутся в ближайшее время
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ нашли заброшку со складом опасных химических веществ

В Железнодорожном районе города Улан-Удэ накануне было обнаружено заброшенное здание, в котором находились опасные химические вещества высокого класса опасности. Пресечением незаконного хранения отравляющих веществ, к которым имелся свободный доступ, а также выявлением виновных, занялась местная прокуратура.

- Установлено, что на ул. Богданова г. Улан-Удэ находится заброшенное одноэтажное здание, в котором осуществлялось складирование стеклянных и пластмассовых емкостей с различными химическими веществами, в том числе высокого класса опасности. При этом помещение имело свободный доступ. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, прокуратура внесла представление заместителю мэра г. Улан-Удэ, - рассказали в прокуратуре республики.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Администрации ггорода организовал вывоз реагентов на закрытую территорию для дальнейшей транспортировки и утилизации специализированной организацией.

Фото: loon.site

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