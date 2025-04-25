Происшествия 25.04.2025 в 13:04
Ночью в Бурятии неизвестные сожгли дорогую иномарку
«Лексус» сгорел в Гусиноозерске
Текст: Елена Кокорина
Сегодня ночью, 25 апреля, в Гусиноозерске сгорел автомобиль «Лексус». Предварительная причина – поджог, сообщают в группе Селенгинского района.
- Сегодня ночью в 6 мкр. в Гусиноозерске в результате пожара выгорела передняя часть автомашины «Лексус». Работали четыре человека и одна единица техники. Предварительная причина – поджог. Виновников происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции, - написали в «Селенга-инфо.24/7».
Всех, кто владеете какой-либо информацией по данному эпизоду, просят сообщить в дежурную часть полиции Селенгинского района по телефону 8 (30145) 42702.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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