Происшествия 25.04.2025 в 13:34
В Улан-Удэ девочка выпала с балкона на пятом этаже
Школьницу госпитализировали
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 11-летняя девочка выпала с балкона 5-го этажа. Происшествие случилось вечером 24 апреля на улице Хоца Намсараева. Пострадавшую госпитализировали.
«Предварительно установлено, что падение школьницы произошло после того, как она ушла из кухни выпустить на балкон кота. В кухне девочка находилась с мамой и братом. Семья благополучная, на профилактическом учете не состоит», - сообщили в МВД Бурятии.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
«Предварительно установлено, что падение школьницы произошло после того, как она ушла из кухни выпустить на балкон кота. В кухне девочка находилась с мамой и братом. Семья благополучная, на профилактическом учете не состоит», - сообщили в МВД Бурятии.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
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