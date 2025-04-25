В Улан-Удэ девочка выпала с балкона на пятом этаже

В Улан-Удэ 11-летняя девочка выпала с балкона 5-го этажа. Происшествие случилось вечером 24 апреля на улице Хоца Намсараева. Пострадавшую госпитализировали.«Предварительно установлено, что падение школьницы произошло после того, как она ушла из кухни выпустить на балкон кота. В кухне девочка находилась с мамой и братом. Семья благополучная, на профилактическом учете не состоит», - сообщили в МВД Бурятии.Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.