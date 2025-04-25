Происшествия 25.04.2025 в 15:21
Плакали и просились на свободу
Воспитательницы новосибирского детдома, где погиб подросток, не смогли обжаловать приговор
Текст: КП-Новосибирск
25 апреля в Новосибирском областном суде в силе оставили приговор двум бывшим сотрудницам детдома в Кировском районе: замдиректора Ольге Малеванной и администратору-медработнице Ольге Шаварнаевой, по вине которых погиб 15-летний подросток. Как сообщает КП-Новосибирск, полгода назад Кировский районный суд приговорил их обеих к 4 годам колонии общего режима и запретил работать воспитателями в течение двух лет. Трагедия, из-за которой женщины получили срок, произошла весной 2023 года.
В середине марта 2023 года двое друзей — 15-летний Леша (имя изменено) и его товарищ — ночью попытались сбежать из детского центра «Жемчужина» через окно. После прыжка Леша ударился головой и потерял сознание, а второй мальчик сломал ногу. Его в тяжелом состоянии затащили обратно в детский дом, но скорую помощь вызвали лишь спустя несколько часов. Позже отцу подростка сообщили, что тот «умер, упав с турника», представив случившееся как несчастный случай.
Мальчик попал в детский дом в 13 лет — его сдал отец из-за того, что мальчик сбегал из дома.
— Их никуда не выпускали. Учились внутри, гуляли только под присмотром. Леша до этого ни разу не сбегал из интерната, но в тот день согласился на предложение друга. Они просто хотели погулять. Побег организовали глубокой ночью после отбоя. Вскрыли окно ложкой и выпрыгнули один за другим, — рассказывал тогда анонимный свидетель «КП-Новосибирск».
Однако сбежать не получилось, а последствия были кошмарными: подросток хотел зацепиться за бортик над вторым этажом, но не допрыгнул, ударился об него и упал головой на лед. Второму мальчику «повезло» больше — он, приземлившись, сломал ногу. Подойдя к Леше, он похлопал его по лицу, но тот не приходил в себя. Испугавшись, мальчик попытался уйти, но из-за перелома далеко не ушел. Вскоре другие воспитанники обнаружили беглецов.
Пострадавшего рвало, он терял сознание из-за серьезной черепно-мозговой травмы. Но вместо того, чтобы вызвать скорую, других детей попросили усадить беглеца на диван и всю ночь дежурить возле него с тазом - следить, чтобы не захлебнулся. «Скорую» не вызывали до самого обеда — возможно, чтобы не портить репутацию детдому. В итоге подросток умер в больнице из-за того, что за помощью врачей обратились слишком поздно.
— О смерти Леши мы узнали из соцсетей, уже после похорон. Нам говорили, что он «просто лечится», вспоминал свидетель.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие установило, что две сотрудницы центра знали о травмах мальчиков, но сознательно отказались вызывать врачей, что привело его к гибели.
— Дежурная Шаварнаева и замдиректора Малеванная приказали своим подчиненным и детям молчать об инциденте, а правоохранителям говорить, что подросток «упал с турника», — сообщила старший помощник прокурора Кировского района Людмила Костенко.
В сентябре 2024 года суд вынес обеим женщинам приговор. 25 апреля в апелляционном суде обе воспитательницы плакали.
— Я до сих пор переживаю, раньше такого никогда не было, и даже представить было страшно. В тот момент я находилась дома и не видела, в каком состоянии был ребенок, никто мне не доложил. Признаю, что я не разобралась в ситуации и не сообщила директору. Узнала обо всем только утром. Не знаю, откуда такие домыслы, что я запрещала кому-то что-то сообщать, — сказала в суде Ольга Малеванная.
— Никаких у меня умыслов не было, чтобы ребенок погиб. Я очень люблю детей, — начала выступать с ответным словом Шаварнаева, ударившись в слезы. — Ребенка я не прятала, оказала ему помощь, он был на виду. Мне очень жаль, что так получилось. Прошу учесть, что у меня в деревне один живет больной отец, ему нужен уход после операции. А от пребывания в СИЗО у меня ухудшилось здоровье.
Однако судьи, несмотря на слезы осужденных, оставили приговор без изменений.
В середине марта 2023 года двое друзей — 15-летний Леша (имя изменено) и его товарищ — ночью попытались сбежать из детского центра «Жемчужина» через окно. После прыжка Леша ударился головой и потерял сознание, а второй мальчик сломал ногу. Его в тяжелом состоянии затащили обратно в детский дом, но скорую помощь вызвали лишь спустя несколько часов. Позже отцу подростка сообщили, что тот «умер, упав с турника», представив случившееся как несчастный случай.
Мальчик попал в детский дом в 13 лет — его сдал отец из-за того, что мальчик сбегал из дома.
— Их никуда не выпускали. Учились внутри, гуляли только под присмотром. Леша до этого ни разу не сбегал из интерната, но в тот день согласился на предложение друга. Они просто хотели погулять. Побег организовали глубокой ночью после отбоя. Вскрыли окно ложкой и выпрыгнули один за другим, — рассказывал тогда анонимный свидетель «КП-Новосибирск».
Однако сбежать не получилось, а последствия были кошмарными: подросток хотел зацепиться за бортик над вторым этажом, но не допрыгнул, ударился об него и упал головой на лед. Второму мальчику «повезло» больше — он, приземлившись, сломал ногу. Подойдя к Леше, он похлопал его по лицу, но тот не приходил в себя. Испугавшись, мальчик попытался уйти, но из-за перелома далеко не ушел. Вскоре другие воспитанники обнаружили беглецов.
Пострадавшего рвало, он терял сознание из-за серьезной черепно-мозговой травмы. Но вместо того, чтобы вызвать скорую, других детей попросили усадить беглеца на диван и всю ночь дежурить возле него с тазом - следить, чтобы не захлебнулся. «Скорую» не вызывали до самого обеда — возможно, чтобы не портить репутацию детдому. В итоге подросток умер в больнице из-за того, что за помощью врачей обратились слишком поздно.
— О смерти Леши мы узнали из соцсетей, уже после похорон. Нам говорили, что он «просто лечится», вспоминал свидетель.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие установило, что две сотрудницы центра знали о травмах мальчиков, но сознательно отказались вызывать врачей, что привело его к гибели.
— Дежурная Шаварнаева и замдиректора Малеванная приказали своим подчиненным и детям молчать об инциденте, а правоохранителям говорить, что подросток «упал с турника», — сообщила старший помощник прокурора Кировского района Людмила Костенко.
В сентябре 2024 года суд вынес обеим женщинам приговор. 25 апреля в апелляционном суде обе воспитательницы плакали.
— Я до сих пор переживаю, раньше такого никогда не было, и даже представить было страшно. В тот момент я находилась дома и не видела, в каком состоянии был ребенок, никто мне не доложил. Признаю, что я не разобралась в ситуации и не сообщила директору. Узнала обо всем только утром. Не знаю, откуда такие домыслы, что я запрещала кому-то что-то сообщать, — сказала в суде Ольга Малеванная.
— Никаких у меня умыслов не было, чтобы ребенок погиб. Я очень люблю детей, — начала выступать с ответным словом Шаварнаева, ударившись в слезы. — Ребенка я не прятала, оказала ему помощь, он был на виду. Мне очень жаль, что так получилось. Прошу учесть, что у меня в деревне один живет больной отец, ему нужен уход после операции. А от пребывания в СИЗО у меня ухудшилось здоровье.
Однако судьи, несмотря на слезы осужденных, оставили приговор без изменений.