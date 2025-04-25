Происшествия 25.04.2025 в 16:44

В Улан-Удэ тушат большой пожар в СНТ «Солнечный»

Там загорелся жилой дом
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ тушат большой пожар в СНТ «Солнечный»
Фото: скриншот видео
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании двухэтажного жилого дома на улице Садоводов в Улан-Удэ.

«На момент прибытия пожарных дом и пристроенный к нему гараж горели полностью. Существовала угроза распространения огня. На данный момент пожар локализован. Угроза соседним зданиям снята. Тушение продолжается», - рассказали в МЧС.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.
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