В Улан-Удэ тушат большой пожар в СНТ «Солнечный»

Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании двухэтажного жилого дома на улице Садоводов в Улан-Удэ.«На момент прибытия пожарных дом и пристроенный к нему гараж горели полностью. Существовала угроза распространения огня. На данный момент пожар локализован. Угроза соседним зданиям снята. Тушение продолжается», - рассказали в МЧС.По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.