Происшествия 25.04.2025 в 16:44
В Улан-Удэ тушат большой пожар в СНТ «Солнечный»
Там загорелся жилой дом
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании двухэтажного жилого дома на улице Садоводов в Улан-Удэ.
«На момент прибытия пожарных дом и пристроенный к нему гараж горели полностью. Существовала угроза распространения огня. На данный момент пожар локализован. Угроза соседним зданиям снята. Тушение продолжается», - рассказали в МЧС.
По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.
«На момент прибытия пожарных дом и пристроенный к нему гараж горели полностью. Существовала угроза распространения огня. На данный момент пожар локализован. Угроза соседним зданиям снята. Тушение продолжается», - рассказали в МЧС.
По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.
Тегипожар