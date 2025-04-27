Происшествия 27.04.2025 в 12:40
Налетел на столб, уходя от погони
В Бурятии возле одного из многочисленных сел произошло ДТП
Текст: Макар Захаров
В Кабанском районе нашей республики возле села Оймур произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным ЕДДС, водитель автомобиля «ВАЗ» проигнорировал требование сотрудников дорожно-патрульной службы - не стал останавливаться. Началось преследование, в результате которого упертый автолюбитель налетел на километровый столб, а чуть позже в забор.
- Водитель «ВАЗ» получил травмы, - сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
Фото: «Номер один»
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