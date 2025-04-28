Происшествия 28.04.2025 в 14:43

Житель Бурятии получил срок за порох

Взрывчатое вещество мужчина нашел в кладовке покойного родственника
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии получил срок за порох
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Кабанского района. Он обвинялся в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, порох мужчина обнаружил в апреле 2021 года в кладовке подвала многоквартирного дома, ранее принадлежавшей его покойному родственнику. Сдавать взрывчатое вещество правоохранителям, как того требует закон, он не стал. Вместо этого мужчина перенес порох в свой гараж, где хранил до февраля 2025 года. Там его и обнаружила полиция.

Рассмотрев материалы дела, Кабанский райсуд признал мужчину виновным. Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 5 тыс. рублей. Изъятый порох суд постановил уничтожить.
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уголовное дело

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