Житель Бурятии получил срок за порох

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Кабанского района. Он обвинялся в незаконном хранении взрывчатых веществ.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, порох мужчина обнаружил в апреле 2021 года в кладовке подвала многоквартирного дома, ранее принадлежавшей его покойному родственнику. Сдавать взрывчатое вещество правоохранителям, как того требует закон, он не стал. Вместо этого мужчина перенес порох в свой гараж, где хранил до февраля 2025 года. Там его и обнаружила полиция.Рассмотрев материалы дела, Кабанский райсуд признал мужчину виновным. Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 5 тыс. рублей. Изъятый порох суд постановил уничтожить.