Следователь получила срок за фейковый протокол

В Якутии суд вынес приговор следователю МВД, признанной виновной в фальсификации доказательств по тяжкому преступлению (ч. 3 ст. 303 УК РФ). Она получила 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года и 6 месяцев. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Якутии.Как установили следствие и суд, в декабре 2022 года подсудимая изменила содержание показаний обвиняемого в уголовном деле о причинении тяжкого вреда здоровью, а также подделала подписи в протоколе допроса. Этот документ она приобщила к материалам дела, которое после утверждения обвинительного заключения было направлено в суд.При рассмотрении дела выяснилось, что протокол является сфальсифицированным, и он был признан недопустимым доказательством.Уголовное дело в отношении бывшей следователя возбудили по материалам проверки УФСБ России.