В Бурятии горит Буй

«По состоянию на 15:42 огонь охватил 3 дома. Распространение огня на соседние постройки сдерживают прибывшие из Бичуры пожарные ГПС РБ, добровольцы сельского поселения, лесная охрана и местные жители в составе 46 человек и 13 единиц техники. Работы по тушению пожара продолжаются и осложняются сильным ветром», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Сейчас к месту пожара из Улан-Удэ выехал опорный пункт Главного управления МЧС России по Бурятии в составе 15 человек и 4 единиц техники.







Крупный пожар сейчас бушует в селе Буй Бичурского района. Сначала вблизи села загорелась сухая трава, сильный ветер быстро раздул пламя и огонь перешел на жилые дома.«Информация о пострадавших не поступала. На месте силами администрации производится эвакуация населения. Порывы ветра до 30 метров в секунду способствуют дальнейшему распространению пожара», - отмечают в МЧС.