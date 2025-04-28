Происшествия 28.04.2025 в 16:21
В Улан-Удэ сгорел дом на Бурводе
Распространение огня на соседние дома удалось предотвратить
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пожарные локализовали возгорание одноэтажного дома в переулке Подстанционный на Бурводе.
«Угроза распространения огня снята. Пострадавших нет. На месте работают 15 огнеборцев и 5 единиц техники», - сообщили в МЧС.
Напомним, сегодня днем крупный пожар вспыхнул в селе Буй Бичурского района. Сначала вблизи села загорелась сухая трава, сильный ветер быстро раздул пламя и огонь перешел на жилые дома. На данный момент, сгорело уже три дома.
«Угроза распространения огня снята. Пострадавших нет. На месте работают 15 огнеборцев и 5 единиц техники», - сообщили в МЧС.
Напомним, сегодня днем крупный пожар вспыхнул в селе Буй Бичурского района. Сначала вблизи села загорелась сухая трава, сильный ветер быстро раздул пламя и огонь перешел на жилые дома. На данный момент, сгорело уже три дома.
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