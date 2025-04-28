Происшествия 28.04.2025 в 16:21

В Улан-Удэ сгорел дом на Бурводе

Распространение огня на соседние дома удалось предотвратить
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сгорел дом на Бурводе
В Улан-Удэ пожарные локализовали возгорание одноэтажного дома в переулке Подстанционный на Бурводе.

«Угроза распространения огня снята. Пострадавших нет. На месте работают 15 огнеборцев и 5 единиц техники», - сообщили в МЧС.

Напомним, сегодня днем крупный пожар вспыхнул в селе Буй Бичурского района. Сначала вблизи села загорелась сухая трава, сильный ветер быстро раздул пламя и огонь перешел на жилые дома. На данный момент, сгорело уже три дома.
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