Происшествия 28.04.2025 в 16:37
В Бурятии локализован пожар в Буе
На место происшествия прибыл прокурор
Текст: Андрей Константинов
Мощный пожар, вспыхнувший у села Буй и в самом селе, в 16:05 локализован на площади 100 гектаров, угроза соседним домам снята. Об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Работы по полной ликвидации возгорания сейчас продолжаются.
Тем временем к проверке происшествия уже подключилась прокуратура. На место выехал прокурор Бичурского района Дмитрий Зарубин.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, предупреждении чрезвычайной ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Напомним, пожар в селе Буй возник сегодня днем. Сначала вблизи села загорелась сухая трава, сильный ветер быстро раздул пламя и огонь перешел на жилые дома. В результате сгорели три дома.
Работы по полной ликвидации возгорания сейчас продолжаются.
Тем временем к проверке происшествия уже подключилась прокуратура. На место выехал прокурор Бичурского района Дмитрий Зарубин.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, предупреждении чрезвычайной ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Напомним, пожар в селе Буй возник сегодня днем. Сначала вблизи села загорелась сухая трава, сильный ветер быстро раздул пламя и огонь перешел на жилые дома. В результате сгорели три дома.
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