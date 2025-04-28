Происшествия 28.04.2025 в 17:08

В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

У Владимира Буянтуева остались трое детей, сестра и брат
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО. У Владимира Буянтуева остались трое детей, сестра и брат, сообщает администрация Иволгинского района.

Буянтуев Владимир Александрович родился 19 ноября 1988 г. в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. Учился в Нижне-Бургалтайской средней школе, затем поступил в Кяхтинский СПТУ. После окончания колледжа Владимир жил и работал в г. Улан-Удэ.

Родные и близкие вспоминают его как веселого, жизнерадостного человека с большим сердцем.

Владимир погиб 30 января 2025 года в ходе специальной военной операции на территории Курской области. У Владимира Александровича остались трое детей, сестра и брат.

Прощание состоится 29 апреля с 10:00 до 13:40 по адресу улус Хойтобэе, ДНТ Авиатор-2, ул. Чистая, д. 9.

Начало траурного митинга в 11:00.

Скорбим вместе с родными и близкими!

 

Фото: администрация Иволгинского района

Теги
СВО Бурятия

Все новости

В Бурятии создали электронный путеводитель «Маршрут памяти»
28.04.2025 в 17:50
Житель Улан-Удэ зарезал соседа по общаге
28.04.2025 в 17:36
Улан-удэнцев приглашают на премьеру спектакля «Мёртвые души»
28.04.2025 в 17:36
Экс-глава района Бурятии получил новое назначение
28.04.2025 в 17:23
В Бурятии запретят ночные рыбалки на льду
28.04.2025 в 17:19
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО
28.04.2025 в 17:08
В Бурятии локализован пожар в Буе
28.04.2025 в 16:37
Вооруженный 19-летний улан-удэнец вымогал деньги у однокурсника
28.04.2025 в 16:34
Лесные пожары дошли до Красного Чикоя
28.04.2025 в 16:28
В Улан-Удэ сгорел дом на Бурводе
28.04.2025 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Житель Улан-Удэ зарезал соседа по общаге
Поводом для расправы стал мелочный конфликт
28.04.2025 в 17:36
В Бурятии локализован пожар в Буе
На место происшествия прибыл прокурор
28.04.2025 в 16:37
В Улан-Удэ сгорел дом на Бурводе
Распространение огня на соседние дома удалось предотвратить
28.04.2025 в 16:21
В Бурятии горит Буй
Огонь охватил уже три дома
28.04.2025 в 15:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru