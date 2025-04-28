В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО. У Владимира Буянтуева остались трое детей, сестра и брат, сообщает администрация Иволгинского района.

Буянтуев Владимир Александрович родился 19 ноября 1988 г. в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. Учился в Нижне-Бургалтайской средней школе, затем поступил в Кяхтинский СПТУ. После окончания колледжа Владимир жил и работал в г. Улан-Удэ.

Родные и близкие вспоминают его как веселого, жизнерадостного человека с большим сердцем.

Владимир погиб 30 января 2025 года в ходе специальной военной операции на территории Курской области. У Владимира Александровича остались трое детей, сестра и брат.

Прощание состоится 29 апреля с 10:00 до 13:40 по адресу улус Хойтобэе, ДНТ Авиатор-2, ул. Чистая, д. 9.

Начало траурного митинга в 11:00.

Скорбим вместе с родными и близкими!

Фото: администрация Иволгинского района