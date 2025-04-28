Житель Улан-Удэ зарезал соседа по общаге

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, который убил соседа.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в общежитии на улице Октябрьская в Улан-Удэ. Вечером 24 апреля после употребления спиртного он пришел в комнату к соседу и стал предъявлять ему претензии по поводу использования имущества в общем помещении. Между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им удар в грудь противника. От полученной раны тот умер на месте.Убийца помыл нож и выкинул его через окно на улицу, после чего вернулся в свою комнату. Там его и задержали сотрудники полиции. На допросе мужчина не стал отпираться и рассказал, как было дело. Выкинутый им нож нашли возле стены общежития.«В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.