Происшествия 29.04.2025 в 09:31

В Бурятии виновников пожара в селе Буй ждет наказание

Отвечать придется как поджигателям травы, так и местным чиновникам
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии виновников пожара в селе Буй ждет наказание
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту пожара в селе Буй Бичурского района. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, днем 28 апреля неподалеку от Буя загорелась сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро подошел к селу и перекинулся на дома. По данным МЧС, сгорели 3 дома по улице Вахмянина на площади 140 квадратных метров и надворные постройки площадью около 50 квадратных метров. Дальнейшее распространение огня удалось остановить, сам пожар окончательно ликвидировали только поздним вечером.


В следственном ведомстве уже отметили, что «должностные лица местной администрации при подготовке к пожароопасному периоду не приняли необходимые меры по обеспечению противопожарной безопасности населенного пункта и не выполнили ранее выданные предписания в указанной сфере».


Уголовная ответственность грозит не только местным чиновникам, но и поджигателям травы, если, конечно, их личности получится установить.


Жители сгоревших домов пока размещены в Буйской школе, где был развернут пункт временного размещения. Как сообщает «Бичура-инфо.24/7», в одном доме проживала пожилая женщина, в другом семья с детьми 12 и 14 лет, в третьем - один мужчина. Сейчас местные жители собирают им помощь. Ранее глава Бурятии сообщил, что один из сгоревших домов принадлежал участнику СВО.


«Уважаемые земляки (уважаемые - это обращение только к тем, кто не жгёт), если видите, что кто-то ходит и траву отжигает, мусор жгет и т.д., позвоните в 112. Бессовестных и бестолковых людей надо учить», - обратился к жителям глава республики Алексей Цыденов.

Фото: Следственный комитет Бурятии, «Бичура-инфо.24/7»
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