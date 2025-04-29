В Бурятии виновников пожара в селе Буй ждет наказание



Напомним, днем 28 апреля неподалеку от Буя загорелась сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро подошел к селу и перекинулся на дома . По данным МЧС, сгорели 3 дома по улице Вахмянина на площади 140 квадратных метров и надворные постройки площадью около 50 квадратных метров. Дальнейшее распространение огня удалось остановить, сам пожар окончательно ликвидировали только поздним вечером.





В следственном ведомстве уже отметили, что «должностные лица местной администрации при подготовке к пожароопасному периоду не приняли необходимые меры по обеспечению противопожарной безопасности населенного пункта и не выполнили ранее выданные предписания в указанной сфере».





Уголовная ответственность грозит не только местным чиновникам, но и поджигателям травы, если, конечно, их личности получится установить.







Жители сгоревших домов пока размещены в Буйской школе, где был развернут пункт временного размещения. Как сообщает «Бичура-инфо.24/7», в одном доме проживала пожилая женщина, в другом семья с детьми 12 и 14 лет, в третьем - один мужчина. Сейчас местные жители собирают им помощь . Ранее глава Бурятии сообщил, что один из сгоревших домов принадлежал участнику СВО.





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту пожара в селе Буй Бичурского района. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».«Уважаемые земляки (уважаемые - это обращение только к тем, кто не жгёт), если видите, что кто-то ходит и траву отжигает, мусор жгет и т.д., позвоните в 112. Бессовестных и бестолковых людей надо учить», - обратился к жителям глава республики Алексей Цыденов.Фото: Следственный комитет Бурятии, «Бичура-инфо.24/7»