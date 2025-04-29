В Бурятии пьяный водитель врезался в забор

Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера днем в поселке Селенгинск. Там 33-летняя водитель «Тойоты Висты» при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу «Ладе Гранте». В результате столкновения травмы различной степени тяжести получила 55-летняя пассажирка отечественного автомобиля.





«Пьяное» ДТП случилось ночью в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на ул. Октябрьской в поселке Онохой 33-летний водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением и врезался в ограду жилого дома. Водитель, который был пьян, в происшествии не пострадал, а вот его 39-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести.