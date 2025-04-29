Шквалистый ветер в Бурятии чуть не спалил дом супругов и их 8 детей

Вчерашний сильный ветер в Бурятии чуть не спалил дом многодетной семьи в Курумканском районе. Мощные порывы стали причиной перехлеста проводов, которые вызвали короткое замыкание электрической проводки. Огонь охватил жилой дом в селе Курумкан ночью. Внутри находились родители и их восемь детей.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен сарай и зимовье. Пламя перешло на веранду жилого дома. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленного помещения всех жильцов. 6 человек и 2 единицы техники оперативно потушили возгорание на площади 25 кв.м. в течение 30 минут. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось спасти от огня жилой дом, - рассказали в ГО и ЧС республики.

До ликвидации пожара дети находились в пожарной части, после семья была размещена у родственников. Самому младшему ребенку исполнилось 3 месяца.

По предварительным данным, причиной пожара послужило коротко замыкание электрической проводки: из-за сильного ветра произошёл перехлест проводов.

Фото: loon.site