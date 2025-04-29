В Бурятии за сутки возникло четыре лесных пожара

Четыре новых лесных пожара возникли за минувшие сутки в Бурятии: в Бичурском, Джидинском и Закаменском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, все они произошли по вине человека.- 90% всех зарегистрированных пожаров в 2025 году возникли из-за беспечности людей - неосторожного обращения с огнём и сельскохозяйственные палы. Использование открытого огня и сжигание сухой травы запрещено, но несмотря на все ограничения, штрафные санкции местные жители продолжают игнорировать правила пожарной безопасности, - сетует руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.По состоянию на утро 29 апреля всего в республике действует пять очагов на общей площади 56,5 га. С огнем борются 134 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан, задействовано 26 единиц лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет.- Тушение осложняется сильными порывами ветра, пожары быстро распространяются, их тяжело локализовать и ликвидировать, но мы работаем, спасаем тайгу. Все очаги под контролем специалистов, прогноз на ликвидацию в течение суток, - заявил Сергей Борошноев.