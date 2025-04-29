Происшествия 29.04.2025 в 11:42

В Бурятии второй месяц ищут пропавшую пенсионерку

Родные женщины не теряют надежды
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии второй месяц ищут пропавшую пенсионерку
В Бурятии продолжаются поиски 76-летней Валентины Банзарон, которая до выхода на пенсию всю жизнь работала учителем химии в школах Улан-Удэ. Пожилая женщина пропала 19 марта. О ходе розыска пенсионерки рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, 19 марта Валентина Банзарон находилась в гостях у сестры в поселке Тулунжа. В 17 часов она села на рейсовый автобус, чтобы доехать до конечной остановки трамвая №4 (район ПВЗ), но домой не вернулась.

На горячую линию отряда «ЛизаАлерт» заявка о розыске пенсионерки поступила через «Службу спасения 112» спустя 7 часов после ее пропажи. В первый же день волонтеры сделали информационные рассылки и расклеили более 250 ориентировок. Также они немедленно проверяли все поступающие свидетельства.

«27 апреля был организован поиск в окрестностях поселка Тулунжа силами родственников и добровольцев отряда. В ходе поиска прошли и проехали более 350 километров, осмотрели территорию площадью более 160 квадратных километров. В поиске участвовало 19 добровольцев. Поиски Валентины Алексеевны продолжаются. Её родные не теряют надежды», - рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Валентины Банзарон, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер «112».
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