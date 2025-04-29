Происшествия 29.04.2025 в 12:17
В Бурятии захоронили утонувших коров
Животные нашли последний приют в скотомогильнике
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вытащили трупы мертвых коров, которых обнаружили в реке вблизи села Цолга Мухоршибирского района. Как сообщает «Мухоршибирь-инфо. 24/7», мертвые животные утилизированы на скотомогильнике. Их владельцев так и не нашли.
Напомним, несколько коровьих туш в реке нашли 27 апреля. От чего именно погибли животные, доподлинно неизвестно.
Напомним, несколько коровьих туш в реке нашли 27 апреля. От чего именно погибли животные, доподлинно неизвестно.
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