Происшествия 29.04.2025 в 12:17

В Бурятии захоронили утонувших коров

Животные нашли последний приют в скотомогильнике
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии захоронили утонувших коров
Фото: подписчиков "Номер один"
В Бурятии вытащили трупы мертвых коров, которых обнаружили в реке вблизи села Цолга Мухоршибирского района. Как сообщает «Мухоршибирь-инфо. 24/7», мертвые животные утилизированы на скотомогильнике. Их владельцев так и не нашли.

Напомним, несколько коровьих туш в реке нашли 27 апреля. От чего именно погибли животные, доподлинно неизвестно.
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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

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