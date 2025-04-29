Происшествия 29.04.2025 в 13:33

Жители Иркутска обвинили ресторан в травле их собак крысиным ядом

Поводом стали ядовитые приманки для крыс рядом с заведением
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Текст: Иван Иванов
Жители Иркутска обвинили ресторан в травле их собак крысиным ядом

Владельцы собак обратились в полицию с заявлением против сотрудников ресторана, расположенного в Иркутске в районе бульвара Постышева. Поводом стали ядовитые приманки для крыс, обнаруженные рядом с заведением - там, где местные жители обычно выгуливают своих питомцев.

Как рассказала изданию «Люди Байкала» иркутянка Елена Козырева, на прошлой неделе её лабрадор попытался съесть одну из таких приманок — зелёный мешочек с гелем, разбросанный на склоне берега Ангары. Псу потребовалась срочная помощь ветеринаров.

По её словам, собачники тогда собрали около десяти пакетиков с ядом и предупредили соседей. Однако спустя несколько дней приманки снова появились на том же месте.

Козырева утверждает, что собачники обратились за разъяснениями в ресторан. К ним вышла женщина, представившаяся завхозом заведения, и подтвердила, что яд действительно раскладывают сотрудники ресторана, ссылаясь на некое распоряжение санэпидемстанции. Однако никаких документов она не предоставила.

После этого владельцы собак собрали фотографии приманок и показания свидетелей и обратились в полицию. Они требуют прекратить разбрасывание яда в общественном месте и привлечь виновных к ответственности.

Юрист Святослав Хроменков поясняет, что разбрасывание ядовитых веществ в общедоступной зоне может нарушать санитарные нормы и правила благоустройства, а также подпадать под статью о жестоком обращении с животными.

 

Фото: loon.site

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