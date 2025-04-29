Жителя города Петровск-Забайкальский задержали сотрудники полиции после поджога травы

На мужчину завели уголовное дело об уничтожении чужого имущества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожар начался днем 28 апреля. Для тушения из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России. Пал травы локализован на площади 200 гектаров.

По данным главы района, было эвакуировано 16 человек, из них 5 несовершеннолетних. Пострадавших среди населения нет.

Огонь уничтожил 4 жилых дома на 800 квадратах и надворные постройки. Погорельцы находятся в пункте временного размещения, но пострадавших по желанию доставляют к родственникам.

- Мои коллеги из уголовного розыска ОМВД России «Петровск-Забайкальский» установили личность и задержали подозреваемого в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем. Им оказался житель города Петровск-Забайкальский, который накануне приехал в гости к своему знакомому в поселок Новопавловка. На окраине населенного пункта молодой человек бросил непотушенный окурок в сухую траву, в результате чего начался пожар. Потеряв контроль над ситуацией, мужчина уехал с места происшествия, никому не сообщив о возгорании, - говорит Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

Фото: правительство Забкрая