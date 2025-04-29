Происшествия 29.04.2025 в 14:07

В Бурятии огонь подбирается еще к одному селу в Бичурском районе

Борьбу с возгоранием ведут 30 человек и 11 единиц техники
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии огонь подбирается еще к одному селу в Бичурском районе

Пожарные Бурятии спасают от огня еще одну деревню в Бичурском районе. Очередной пал травы в селе Бичура едва не привёл к новой трагедии.

- Сегодня днём на пульт пожарной части поступило сообщение, что в селе Бичура загорелись мусор, трава и сухие опилки. Сильный ветер распространил пламя и угрожал жилым домам. Прибывшие пожарные, работники лесной охраны и добровольцы не допустили переход пламени на жилье, однако огонь все же успел охватить забор и деревянный сарай. В 13:22 возгорание было локализовано на предварительной площади 300 кв.м. Работы по тушению продолжаются, на месте работают свыше 30 человек и 11 единиц техники, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, что вчера горело село Буй Бичурского района. Днем 28 апреля неподалеку от населенного пункта загорелась сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро подошел к селу и перекинулся на дома. По данным МЧС, сгорели три дома и надворные постройки. Дальнейшее распространение огня удалось остановить, сам пожар окончательно ликвидировали только поздним вечером. Пострадавших пока разместили в сельской школе. Виновные, если их найдут, понесут строгое наказание.

Фото: РА Го и ЧС

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с 23 по 29 апреля

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