Происшествия 29.04.2025 в 16:30

В Бурятии разбушевались клещи

За неделю они покусали больше сотни человек
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разбушевались клещи
Фото: freepik.com
В Бурятии по состоянию на 29 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 202 человека, сообщили в Роспотребнадзоре. Укусы зафиксированы в 20-ти районах республики и окрестностях Улан-Удэ.

Отметим, еще неделю назад жертв опасных насекомых было менее сотни. А самые первые случаи нападения клещей в республике зафиксировали еще в конце марта.

В Роспотребнадзоре советуют в случае присасывания клеща незамедлительно обращаться в районные ФАПы, пункты скорой помощи и поликлиники ЦРБ. Если укус произошел в Улан-Удэ, нужно идти в приемное отделение Республиканской инфекционной больницы на ул. Пирогова, 9а.
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Клещи

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