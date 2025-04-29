Уроженец Якутска в Таиланде расправился с бывшим мужем своей подруги

Подозреваемый находится в розыске. По информации SHOT, инцидент произошел накануне в жилом комплексе Паттайи «Sunset».

42-летний Денис Иванов пришел в гости к своей девушке Марии, но обнаружил, что она принимает у себя бывшего мужа Михаила. Они общались в непринужденной обстановке, что вызвало у Дениса сильную ревность. В порыве гнева он схватил нож и ударил Михаила в шею, после чего скрылся с места происшествия на мотоцикле.

Михаила срочно госпитализировали в реанимацию, где врачи пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, не смогли. Организацией похорон займутся его бывшая жена и новая подруга.

Подозреваемого активно разыскивают — известно, что Денис уже два года находится в стране нелегально, у него истек срок действия паспорта, а новый он не оформляет из-за финансовых проблем в России: у уроженца Якутска имеется задолженность по кредитам на сумму 2 миллиона рублей.

Фото: loon.site