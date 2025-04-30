Тушить очередной крупный пожар в районе Бурятии вышли 100 человек

Вчера вечером, 29 апреля, в Бурятии тушили крупный ландшафтный пожар. Он возник на границе Мухоршибирского и Тарбагатайского районов из-за возгорания сухой травы. Сильный ветер распространил огонь на большие площади.

Возгорание на территории Мухоршибирского района тушили 59 человек и 25 единиц техники, Тарбагатайский район от огня защищали 33 человека и 7 единиц техники.

- Угрозы перехода огня на населенные пункты не было. Расстояние до села Гашей – 10-12 км, также имеелась искусственная преграда — река Тугнуй. Вместе с этим снизились порывы ветра с 16 до 10 м/с. В 9 вечера пожар был полностью ликвидирован на площади 1000 гектаров, - сообщили в ГО и ЧС.

Фото: loon.site