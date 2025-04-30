Девушка и двое детей пострадали в жутком ДТП в Улан-Удэ

Крупная авария случилась в половине восьмого вчера в поселке Забайкальский в Улан-Удэ. Там на большой скорости столкнулись «Хонда ЦРВ» и «Тойота Хайлэндер». Автомобили получили серьезные повреждения, одни из них при этом залетела в ограду частного дома, пробив забор.Как сообщили в МВД Бурятии, в ДТП пострадали 19-летняя девушка и двое детей: 13-летний мальчик 15-летняя девочка.Выяснилось, что за рулем «Хайлэндера» находился 18-летний парень, не имеющий водительских прав. Кто был за рулем «Хонды», не известно, её водитель скрылся. Сейчас его ищет полиция.