В Бурятии чиновник зарабатывал на весах

В Бурятии транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего чиновника одного из подразделений Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Он обвиняется в получении нескольких взяток.«Фигурант получил от двух представителей коммерческих организаций взятки путем безналичных переводов на банковский счет на общую свыше 100 тыс. рублей. За это он разрешал грузовикам беспрепятственно, без проведения взвешивания на весах, проезжать через стационарный пункт весового контроля. Таким образом их владельцы избегали штрафов за перегруз автомобилей», - рассказали в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России.Злоумышленника разоблачили сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД. Сейчас уголовное дело в отношении чиновника направлено в суд для рассмотрения по существу.В отношении взяткодателей проводится проверка, их действиям также дадут юридическую оценку.