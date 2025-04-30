Происшествия 30.04.2025 в 09:50

В Бурятии чиновник зарабатывал на весах

За взятки он закрывал глаза на перегруз автомобилей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии чиновник зарабатывал на весах
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего чиновника одного из подразделений Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Он обвиняется в получении нескольких взяток.

«Фигурант получил от двух представителей коммерческих организаций взятки путем безналичных переводов на банковский счет на общую свыше 100 тыс. рублей. За это он разрешал грузовикам беспрепятственно, без проведения взвешивания на весах, проезжать через стационарный пункт весового контроля. Таким образом их владельцы избегали штрафов за перегруз автомобилей», - рассказали в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России.

Злоумышленника разоблачили сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД. Сейчас уголовное дело в отношении чиновника направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении взяткодателей проводится проверка, их действиям также дадут юридическую оценку.
Теги
взятка

Все новости

На обиженных воду возят
30.04.2025 в 10:40
Под Иркутском задержали майнеров, нанесших ущерб на 200 млн рублей
30.04.2025 в 10:39
В 2025 году 18% россиян перестали ходить в рестораны из-за дороговизны блюд
30.04.2025 в 10:20
У реки в Бурятии засекли таинственного зверя во время охоты
30.04.2025 в 10:08
Жительница Нукутского района, выиграв «Тойоту» в лотерею, пьяной попалась гаишникам
30.04.2025 в 10:04
В Бурятии чиновник зарабатывал на весах
30.04.2025 в 09:50
Замена пломбы обошлась пенсионерке из Бурятии в 500 тысяч
30.04.2025 в 09:48
В Бурятии тушат один маленький лесной пожар
30.04.2025 в 09:34
В Бурятии провалили план иностранца по перевозке миллионов через границу
30.04.2025 в 09:27
Центр Улан-Удэ сегодня перекроют для репетиции парада
30.04.2025 в 09:22
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
Под Иркутском задержали майнеров, нанесших ущерб на 200 млн рублей
Любители крипты оплачивали электричество по льготному тарифу
30.04.2025 в 10:39
Жительница Нукутского района, выиграв «Тойоту» в лотерею, пьяной попалась гаишникам
Женщина «обмыла» выигрыш и тут же села за руль
30.04.2025 в 10:04
В Бурятии тушат один маленький лесной пожар
Все остальные возгорания в лесах на данный момент ликвидированы
30.04.2025 в 09:34
Девушка и двое детей пострадали в жутком ДТП в Улан-Удэ
Один из водителей сбежал, а у второго не было прав
30.04.2025 в 09:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru