Жительница Нукутского района, выиграв «Тойоту» в лотерею, пьяной попалась гаишникам

В Нукутском районе Иркутской области недолгой была радость местной 38-летней жительницы, которая выиграла в лотерею Toyota Innova. Розыгрыш провела местная социальная сеть. Не имея прав, женщина «обмыла» свой выигрыш и решила обкатать приобретение, хорошо при этом «приняв на грудь».Ее неуверенную езду в п. Целинный заметили сотрудники ГАИ и устроили за ней погоню. После чего задержали нарушительницу, сообщил портал Irk.ru. Ей грозит арест до 15 суток или штраф в 45 тысяч рублей.От прохождения медосвидетельствования она отказалась. В отношении нарушительницы составили административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Его передали в суд. Кроме того, об инциденте сообщили в подразделение ПДН, поскольку женщина воспитывает двоих несовершеннолетних детей.